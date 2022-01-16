Источник: Динамо могло купить Влаховича за €1 миллион

Киевский клуб отказался от подписания 17-летнего футболиста в 2017 году

  • 16.01.2022 15:28
  • 3391 просмотр
  • 17 комментариев
Источник: Динамо могло купить Влаховича за €1 миллион
© Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» могло купить 21-летнего сербского форварда Душана Влаховича за €1 миллион в 2017 году.

«Трансферная цель №1 в Европе этой зимой. Душан Влахович. Сейчас цена 21-летнего сербского Роберта Левандовски из «Фиорентины» (190 см) доходит до сотни миллионов евро. А в 2017 году скауты «Динамо» Киев по Балканам предложили руководству клуба купить Душана у «Партизана» за €1 млн. Посредники готовы были вступить в немедленные переговоры с Белградом. Руководству «Динамо» цена за 17-летнего форварда показалась завышенной», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Влахович выступает за «Фиорентину» после перехода из «Партизана» летом 2018 года за €1,95 миллиона. В текущем сезоне Душан провел за итальянский клуб 23 матча во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €70 миллионов.

Источник — Telegram

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleksandrdryn
    aleksandrdryn, 16.01.2022 15:39
    +8
    А ещё Мбапе в 6 лет за 0.5 миллиона
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    umnuy2
    umnuy2, 16.01.2022 15:53
    +5
    понятно что его предлогали не только ДК а ещё 100 клубам---зачем писать эту дичь
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    samird
    samird, 16.01.2022 16:49
    +1
    Я представляю сколько таких Влаховичей и Фернандо предлагали Динамо и Шахтёру. И сколько из них стали Влаховичем?
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    Варелыч Васин
    Варелыч Васин, 16.01.2022 15:55
    +1
    Хорошо хоть не купили. Уничтожили бы карьеру пацану. Единственный хороший поступок рогов!
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    Nikola Tesla
    Nikola Tesla, 16.01.2022 15:37
    +1
    Ой утка из разряда Кака мог быть в Динамо Киев но фамилия не понравилась САБА)
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    Myroslav90
    Myroslav90, 16.01.2022 15:55
    0
    Да ладно, знов би сидів на банці або пішов по умоних Чорноморцях, вони ж вміють взяти мега таланта, нового Пеле, Марадону і об цей самий з ними
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 16.01.2022 15:52
    0
    Повезло Влаховичу...А то бы в Черноморце не пошло
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    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 16.01.2022 15:37
    0
    Я бы удивился если бы они его купили, а так чему тут удивляться)))
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    Makc _ krot
    Makc _ krot, 16.01.2022 15:37
    0
    Зачем им кого-то покупать за 1 миллион это дорого для них ,лучше в казино проиграть суркиса ,а потом шкурина взять с моковского ЦСКА в аренду ,и все рады
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    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 16.01.2022 16:03
    -1
    Перешел бы в дыку, стоил бы уже меньше ляма))
    Ссылка
    Tridentglory
    Tridentglory, 16.01.2022 16:01
    -1
    Яке у нього обличчя щіре, як у Забарного!
    Ссылка
    Kiva
    Kiva, 16.01.2022 15:34
    -1
    Шкурин,наше всё.
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    AK.228
    AK.228, 16.01.2022 15:47
    -2
    И что!? Это означает, что если бы он играл в динамо то стоил бы сейчас 100 млн!?
    Смешно
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    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 15:41
    -2
    Трансферов нет, так они решили х всякую писать и выдумки.
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    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 15:33
    -2
    пишет канал «Динамо Киев Inside».
    ——————————————
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    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 16.01.2022 15:42
    -3
    Nikola Tesla, 16.01.2022 15:37
    Ой утка из разряда Кака мог быть в Динамо Киев но фамилия не понравилась САБА)
    не фамилия, а телосложение... Валерий Василиевич констатировал, что Кака "не атлетичен" и хрупкий... И да, если бы ДК приобрело этого чувачка, то футбольный мир о нем бы никогда не узнал... превратися бы в очередного Петровича, Попова, Шкурина...
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    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 16.01.2022 15:42
    -3
    Суркис сейчас волосы на ..опе рвёт, сколько бы сейчас он мог прикурить
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