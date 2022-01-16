Источник: Динамо могло купить Влаховича за €1 миллион

Киевское «Динамо» могло купить 21-летнего сербского форварда Душана Влаховича за €1 миллион в 2017 году.

«Трансферная цель №1 в Европе этой зимой. Душан Влахович. Сейчас цена 21-летнего сербского Роберта Левандовски из «Фиорентины» (190 см) доходит до сотни миллионов евро. А в 2017 году скауты «Динамо» Киев по Балканам предложили руководству клуба купить Душана у «Партизана» за €1 млн. Посредники готовы были вступить в немедленные переговоры с Белградом. Руководству «Динамо» цена за 17-летнего форварда показалась завышенной», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Влахович выступает за «Фиорентину» после перехода из «Партизана» летом 2018 года за €1,95 миллиона. В текущем сезоне Душан провел за итальянский клуб 23 матча во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €70 миллионов.