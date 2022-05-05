Чемпионат мира05 мая 2022, 15:02 |
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Алексей ГУЦУЛЯК: «Сборная? Все новое и коллектив новый»
Новичок сборной Украины – о работе в команде Александра Петракова
05 мая 2022, 15:02 |
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Новичок сборной Украины Алексей Гуцуляк поделился впечатлениями от работы в национальной команде:
«Понемногу вливаюсь в работу. Все-таки все новое и коллектив новый. Думаю, все будет хорошо. Поддержку ощущаю, я многих игроков знаю - пересекались в командах, играем в одной лиге.
С некоторыми в команде играл - с Колей Матвиенко в «Карпатах» играли. Все хорошо, в коллективе проблем нет».
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