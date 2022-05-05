Алексей ГУЦУЛЯК: «Сборная? Все новое и коллектив новый»

Новичок сборной Украины Алексей Гуцуляк поделился впечатлениями от работы в национальной команде:

«Понемногу вливаюсь в работу. Все-таки все новое и коллектив новый. Думаю, все будет хорошо. Поддержку ощущаю, я многих игроков знаю - пересекались в командах, играем в одной лиге.

С некоторыми в команде играл - с Колей Матвиенко в «Карпатах» играли. Все хорошо, в коллективе проблем нет».