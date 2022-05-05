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  4. Алексей ГУЦУЛЯК: «Сборная? Все новое и коллектив новый»
Чемпионат мира
05 мая 2022, 15:02 |
79
0

Алексей ГУЦУЛЯК: «Сборная? Все новое и коллектив новый»

Новичок сборной Украины – о работе в команде Александра Петракова

05 мая 2022, 15:02 |
79
0
Алексей ГУЦУЛЯК: «Сборная? Все новое и коллектив новый»
ТК Футбол. Алексей Гуцуляк

Новичок сборной Украины Алексей Гуцуляк поделился впечатлениями от работы в национальной команде:

«Понемногу вливаюсь в работу. Все-таки все новое и коллектив новый. Думаю, все будет хорошо. Поддержку ощущаю, я многих игроков знаю - пересекались в командах, играем в одной лиге.

С некоторыми в команде играл - с Колей Матвиенко в «Карпатах» играли. Все хорошо, в коллективе проблем нет».

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Алексей Гуцуляк сборная Украины по футболу
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Источник ТК Футбол
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