Лига чемпионов05 мая 2022, 13:46 |
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Арсен ВЕНГЕР: «У Бензема был лишний вес до 30 лет»
Известный в прошлом тренер похвалил звезду «Реала»
05 мая 2022, 13:46 |
1154
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о выступлении в этом сезоне форварда «Реала» Карима Бензема.
Напомним, Карим забил победный гол в полуфинале Лиги чемпионов с «Ман Сити» (3:1) и вывел команду в финал.
«У Бензема был лишний вес до 30 лет. Сейчас он настоящий атлет и один из лучших нападающих в мире», – сказал Венгер.
В нынешнем сезоне Карим забил 26 мячей в 30 матчах чемпионата Испании.
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Венгер колись був топовим тренером. Після переходу на адміністративну роботу, від Арсена періодично лунають неоднозначні заяви. Бензема був помічений в скандалі з Вальбуєна, через що не викликався збірну, але в Реалі, він завжди був в основі, хоч іноді не реалізовував стовідсоткові моменти. Згадайте тріо BBC, - вони рвали ЛЧ. Зараз це продовжують Модріч, Кроос, Каземіро, Марсело, Бензема. Немає вже Рамоса і Кріша, а стара гвардія + з розумом підтягувати молодь, на ходу.
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