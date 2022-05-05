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  4. Арсен ВЕНГЕР: «У Бензема был лишний вес до 30 лет»
Лига чемпионов
05 мая 2022, 13:46 |
1154
2

Арсен ВЕНГЕР: «У Бензема был лишний вес до 30 лет»

Известный в прошлом тренер похвалил звезду «Реала»

05 мая 2022, 13:46 |
1154
2
Арсен ВЕНГЕР: «У Бензема был лишний вес до 30 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о выступлении в этом сезоне форварда «Реала» Карима Бензема.

Напомним, Карим забил победный гол в полуфинале Лиги чемпионов с «Ман Сити» (3:1) и вывел команду в финал.

«У Бензема был лишний вес до 30 лет. Сейчас он настоящий атлет и один из лучших нападающих в мире», – сказал Венгер.

В нынешнем сезоне Карим забил 26 мячей в 30 матчах чемпионата Испании. 

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Карим Бензема Реал Мадрид Арсен Венгер
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Источник Beinsports.com
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Віталій Ткачук
Венгер колись був топовим тренером. Після переходу на адміністративну роботу, від Арсена періодично лунають неоднозначні заяви. Бензема був помічений в скандалі з Вальбуєна, через що не викликався збірну, але в Реалі, він завжди був в основі, хоч іноді не реалізовував стовідсоткові моменти. Згадайте тріо BBC, - вони рвали ЛЧ. Зараз це продовжують Модріч, Кроос, Каземіро, Марсело, Бензема. Немає вже Рамоса і Кріша, а стара гвардія + з розумом підтягувати молодь, на ходу. 
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