Арсен ВЕНГЕР: «У Бензема был лишний вес до 30 лет»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о выступлении в этом сезоне форварда «Реала» Карима Бензема.

Напомним, Карим забил победный гол в полуфинале Лиги чемпионов с «Ман Сити» (3:1) и вывел команду в финал.

«У Бензема был лишний вес до 30 лет. Сейчас он настоящий атлет и один из лучших нападающих в мире», – сказал Венгер.

В нынешнем сезоне Карим забил 26 мячей в 30 матчах чемпионата Испании.