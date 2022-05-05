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  4. Бензема осталось 2 гола до рекорда Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
05 мая 2022, 05:42 | Обновлено 05 мая 2022, 05:45
277
0

Бензема осталось 2 гола до рекорда Криштиану Роналду в Лиге чемпионов

Французский форвард «Реала» переживает вторую молодость

05 мая 2022, 05:42 | Обновлено 05 мая 2022, 05:45
277
0
Бензема осталось 2 гола до рекорда Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема реализовал пенальти и вывел команду вперед по сумме двух матчей в полуфинальном противостоянии с «Манчестер Сити» (3:1). Этот гол стал 15-м для француза в этом сезоне Лиги чемпионов.

Кариму осталось забить всего 2 мяча до рекорда Криштиану Роналду. В сезоне-2013/14 португалец, играя за «Реал», забил 17 голов в Лиге чемпионов.

В финале Лиги чемпионов, 28 мая, «Реал» сыграет с «Ливерпулем».

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Карим Бензема Реал Мадрид
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Источник Sport.ua
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