Лига чемпионов05 мая 2022, 05:42 | Обновлено 05 мая 2022, 05:45
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Бензема осталось 2 гола до рекорда Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
Французский форвард «Реала» переживает вторую молодость
05 мая 2022, 05:42 | Обновлено 05 мая 2022, 05:45
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Нападающий «Реала» Карим Бензема реализовал пенальти и вывел команду вперед по сумме двух матчей в полуфинальном противостоянии с «Манчестер Сити» (3:1). Этот гол стал 15-м для француза в этом сезоне Лиги чемпионов.
Кариму осталось забить всего 2 мяча до рекорда Криштиану Роналду. В сезоне-2013/14 португалец, играя за «Реал», забил 17 голов в Лиге чемпионов.
В финале Лиги чемпионов, 28 мая, «Реал» сыграет с «Ливерпулем».
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