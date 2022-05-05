Лига чемпионов05 мая 2022, 10:26 |
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РОДРИГО: «Бог сказал мне – сегодня твой день»
Вингер «Реала» стал героем полуфинала Лиги чемпионов
05 мая 2022, 10:26 |
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«Реал» обыграл «Ман Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:1. Мадридский клуб по сумме двух матчей вышел в финал (3:4 первая игра).
Форвард Родриго отметился дублем, который он оформил на 90-й и 91-й минутах и перевел игру в овертайм. Футболист поделился мыслями после матча.
«Я не могу объяснить случившееся. У меня просто нет слов.
Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день», – сказал Родриго.
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