РОДРИГО: «Бог сказал мне – сегодня твой день»

«Реал» обыграл «Ман Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:1. Мадридский клуб по сумме двух матчей вышел в финал (3:4 первая игра).

Форвард Родриго отметился дублем, который он оформил на 90-й и 91-й минутах и перевел игру в овертайм. Футболист поделился мыслями после матча.

«Я не могу объяснить случившееся. У меня просто нет слов.

Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день», – сказал Родриго.