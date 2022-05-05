Карло АНЧЕЛОТТИ: «Величие Реала в том, что он никогда не опускает руки»

«Реал» выдал фантастический камбек, забив два мяча в концовке матча, и сумев вырвать победу над «МанСити», в дополнительной время. Карло Анчелотти признался после игры, что он не удивлен перфомансу, который показали его подопечные.

«Величие этого клуба в том, что он не дает опустить руки, когда кажется, что все кончено. Он дает силы продолжать, продолжать, верить. Мы противостояли очень сильному сопернику. Когда казалось, что все кончено, мы искали последние силы, чтобы изменить ситуацию.

Мы хорошо играли в первом тайме, но не смогли реализовать преимущество. Мы злоупотребляли длинными передачами. Игра была конкурентоспособной. Наша команда не опустила руки после того, как счет стал 0:1. Мы прессинговали высоко, а «Сити» играл не так как обычно. Мы оказывали давление и все получилось. Не знаю, как это объяснить. Это заслуга игроков, болельщиков, которые создают атмосферу внутри и снаружи стадиона.

Я счастлив сыграть в финале Лиги чемпионов против хорошей команды. Я играл против «Ливерпуля» много раз и как игрок, и как тренер. Для меня этот матч как дерби, ведь я все еще «эвертонец». Я хорошо знаю Клоппа, он хороший тренер, я его уважаю. Это будет фантастический финал, - сказал наставник «сливочных».