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Лига чемпионов
05 мая 2022, 01:28 | Обновлено 05 мая 2022, 01:46
374
0

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Поздравляем Реал и Ливерпуль»

После вылета из Лиги чемпионов наставник «Манчестер Сити» нашел в себе силы поздравить соперника

05 мая 2022, 01:28 | Обновлено 05 мая 2022, 01:46
374
0
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Поздравляем Реал и Ливерпуль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

На 90-й минуте матча на «Сантьяго Бернабеу» «горожане» вели в счете 1:0 и были в шаге от второго подряд финала Лиги чемпионов. Но, пропустив два мяча, «МанСити» позволил «Реалу» перевести игру в овертайм и вырвать победу по сумме двух матчей.

«В первом тайме мы не показывали хорошую игру. Во втором выглядели лучше. После забитого нами гола счет по сумме двух матчей был 2:0. Мы контролировали ситуацию, но «Реал» нашел свои шансы в атаке.

Видели ли мы себя в финале, поведя в счете? Нет. Мы были близки к этому. Сопернику нужно было забить два мяча и они это сделали. Поздравляем «Реал» и «Ливерпуль» с выходом в финал.

Это тяжелый удар для нас, но это нормально. В первом матче мы были лучше, но нам не хватило этого. Не знаю, заслужили ли мы большего? Есть то, что есть. Мы добились отличного результата, но в конце концов нам немного не хватило», - сказал Хосеп Гвардиола.

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Источник AS
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