Хосеп ГВАРДИОЛА: «Поздравляем Реал и Ливерпуль»

На 90-й минуте матча на «Сантьяго Бернабеу» «горожане» вели в счете 1:0 и были в шаге от второго подряд финала Лиги чемпионов. Но, пропустив два мяча, «МанСити» позволил «Реалу» перевести игру в овертайм и вырвать победу по сумме двух матчей.

«В первом тайме мы не показывали хорошую игру. Во втором выглядели лучше. После забитого нами гола счет по сумме двух матчей был 2:0. Мы контролировали ситуацию, но «Реал» нашел свои шансы в атаке.

Видели ли мы себя в финале, поведя в счете? Нет. Мы были близки к этому. Сопернику нужно было забить два мяча и они это сделали. Поздравляем «Реал» и «Ливерпуль» с выходом в финал.

Это тяжелый удар для нас, но это нормально. В первом матче мы были лучше, но нам не хватило этого. Не знаю, заслужили ли мы большего? Есть то, что есть. Мы добились отличного результата, но в конце концов нам немного не хватило», - сказал Хосеп Гвардиола.