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  4. Легендарную футболку Марадоны продали за 8,5 миллиона евро
Аргентина
04 мая 2022, 20:17 |
291
0

Легендарную футболку Марадоны продали за 8,5 миллиона евро

В этой футболке аргентинец забил «гол столетия» и «рукой Бога»

04 мая 2022, 20:17 |
291
0
Легендарную футболку Марадоны продали за 8,5 миллиона евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболку Диего Марадоны продали на аукционе за 8,5 миллиона евро. Это рекордная сумма для спортивной атрибутики. Стартовая цена составляла 4,98 миллиона евро.

Речь идет о футболке, в которой Марадона сыграл матча четвертьфинала ЧМ-1986 против Англии (победа 2:1). В том матче аргентинец забил два легендарных гола.

На 51-й минуте забил гол рукой, чего не заметили судьи. Позже с подачи самого Марадоны этот гол назовут «рукой Бога». Второй гол, на 55-й минуте, Марадона забил, получив мяч в центре поля и обыграв на пути к воротам сборной Англии сразу пятерых соперников. Этот гол многие называют «голом столетия».

После матча Марадона обменялся футболками с игроком сборной Англии Стивом Ходжем, у которого реликвия хранилась в течение 35 лет.

Ранее сообщалось о том, что врачей Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве.

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