Легендарную футболку Марадоны продали за 8,5 миллиона евро

Футболку Диего Марадоны продали на аукционе за 8,5 миллиона евро. Это рекордная сумма для спортивной атрибутики. Стартовая цена составляла 4,98 миллиона евро.

Речь идет о футболке, в которой Марадона сыграл матча четвертьфинала ЧМ-1986 против Англии (победа 2:1). В том матче аргентинец забил два легендарных гола.

На 51-й минуте забил гол рукой, чего не заметили судьи. Позже с подачи самого Марадоны этот гол назовут «рукой Бога». Второй гол, на 55-й минуте, Марадона забил, получив мяч в центре поля и обыграв на пути к воротам сборной Англии сразу пятерых соперников. Этот гол многие называют «голом столетия».

После матча Марадона обменялся футболками с игроком сборной Англии Стивом Ходжем, у которого реликвия хранилась в течение 35 лет.

Ранее сообщалось о том, что врачей Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве.