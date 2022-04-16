Врачей Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве

Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения против врачей Диего Марадоны, которые занимались его лечением накануне смерти. Их обвиняют в непредумышленном убийстве.

Согласно заключению, врачи допустили ряд грубых ошибок во время лечения, что и привело к летальному исходу. Согласно аргентинскому законодательству, медикам грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Официальная причина смерти – остановка сердца.