Врачей Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве

Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения против врачей Диего Марадоны, которые занимались его лечением накануне смерти. Их обвиняют в непредумышленном убийстве.
Согласно заключению, врачи допустили ряд грубых ошибок во время лечения, что и привело к летальному исходу. Согласно аргентинскому законодательству, медикам грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.
Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Официальная причина смерти – остановка сердца.
Источник — Sport Mediaset
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