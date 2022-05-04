АЛЬБИОЛЬ: «Мы отдали очень много сил в первом тайме, и нас за это наказали»

Защитник и капитан «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:3) в ответном полуфинальном матче ЛЧ:

«Не получилось, но наша команда сегодня сделала все возможное, выложилась по максимуму. Первый гол соперника очень больно ударил по нам.

Мы заплатили большую цену за то, что отдали очень много сил в первом тайме, когда действовали так хорошо. В итоге сбавили в физике после перерыва, за что нас и наказали.

Так не должно было сегодня случиться, но те усилия, которые приложила наша команда, были невероятны и безмерны».

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено:

«Мы должны гордиться тем, чего добились. Команда до конца верила в успех и билась до самого финального свистка. В первом тайме мы сыграли блестяще. Возможно, это наш лучший первый тайм за всю историю».