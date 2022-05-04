АЛЬБИОЛЬ: «Мы отдали очень много сил в первом тайме, и нас за это наказали»
Форвард «Вильярреала» Жерар Морено назвал первый тайм лучшим за историю
Защитник и капитан «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:3) в ответном полуфинальном матче ЛЧ:
«Не получилось, но наша команда сегодня сделала все возможное, выложилась по максимуму. Первый гол соперника очень больно ударил по нам.
Мы заплатили большую цену за то, что отдали очень много сил в первом тайме, когда действовали так хорошо. В итоге сбавили в физике после перерыва, за что нас и наказали.
Так не должно было сегодня случиться, но те усилия, которые приложила наша команда, были невероятны и безмерны».
Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено:
«Мы должны гордиться тем, чего добились. Команда до конца верила в успех и билась до самого финального свистка. В первом тайме мы сыграли блестяще. Возможно, это наш лучший первый тайм за всю историю».
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