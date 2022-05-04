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  4. АЛЬБИОЛЬ: «Мы отдали очень много сил в первом тайме, и нас за это наказали»
Лига чемпионов
04 мая 2022, 05:38 | Обновлено 04 мая 2022, 05:51
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АЛЬБИОЛЬ: «Мы отдали очень много сил в первом тайме, и нас за это наказали»

Форвард «Вильярреала» Жерар Морено назвал первый тайм лучшим за историю

04 мая 2022, 05:38 | Обновлено 04 мая 2022, 05:51
265
0
АЛЬБИОЛЬ: «Мы отдали очень много сил в первом тайме, и нас за это наказали»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник и капитан «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:3) в ответном полуфинальном матче ЛЧ:

«Не получилось, но наша команда сегодня сделала все возможное, выложилась по максимуму. Первый гол соперника очень больно ударил по нам.

Мы заплатили большую цену за то, что отдали очень много сил в первом тайме, когда действовали так хорошо. В итоге сбавили в физике после перерыва, за что нас и наказали.

Так не должно было сегодня случиться, но те усилия, которые приложила наша команда, были невероятны и безмерны».

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено:

«Мы должны гордиться тем, чего добились. Команда до конца верила в успех и билась до самого финального свистка. В первом тайме мы сыграли блестяще. Возможно, это наш лучший первый тайм за всю историю».

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Ливерпуль Вильярреал Лига чемпионов Жерар Морено Вильярреал - Ливерпуль Рауль Альбиоль
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Источник УЕФА
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