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  4. ЭМЕРИ: «У нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять мощи Ливерпуля»
Лига чемпионов
04 мая 2022, 01:46 | Обновлено 04 мая 2022, 02:07
69
0

ЭМЕРИ: «У нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять мощи Ливерпуля»

Главный тренер «Вильярреала»​​​​​​​ прокомментировал поражение от «Ливерпуля»

04 мая 2022, 01:46 | Обновлено 04 мая 2022, 02:07
69
0
ЭМЕРИ: «У нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять мощи Ливерпуля»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:3) в ответном полуфинальном матче ЛЧ:

«Мы провели первый тайм как планировали. Он прошел по самом оптимистичному сценарию для нас. Но нам все же не хватило этого. Мы должны были сыграть идеально все 90 минут, особенно в обороне.

Первый тайм получился просто идеальным. Мы показали игру, которая дала нам надежду. В перерыве мы знали, что Жерар Морено испытывает проблемы и ощущает свою травму, но мы хотели, чтобы он оставался на поле как можно дольше. Но он не мог совершать рывки. И мы потеряли важного игрока.

Мы должны были больше владеть мячом, контролировать игру. Но во втором тайме у нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять этой мощи «Ливерпуля».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник УЕФА
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