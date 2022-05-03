ГАСПЕРИНИ: «Аталанте сложно так долго оставаться на высоком уровне»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после ничьей 1:1 с «Салернитаной» рассказал о причинах игрового спада команды:

«Мы команда, которая пытается отдать все, что у нас есть, и мы не можем за это сильно обвинять футболистов. В остальном, мы истощены духом, и это то, о чем я больше всего жалею, потому что мы всегда были сильны в этом плане.

Мы наладили игру и боремся до конца, но понятно, что у нас нет такого же духа и той же интенсивности. Мы играем на победу, но легко пропускаем голы, которых можно было избежать.

«Аталанте» сложно так долго оставаться на высоком уровне. За шесть лет мы заработали 150 миллионов евро прибыли, а остальные 600 миллионов евро – долги. Это непросто, это тяжелое бремя».