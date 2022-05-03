Лацио летом продаст Милинковича-Савича
Лидер полузащиты римлян покинет клуб
Руководство «Лацио» в течение нескольких лет пыталось удержать в команде полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Однако нынешним летом сербский хавбек таки будет продан.
Если несколько лет назад «Лацио» требовал за Милинковича-Савича 120 миллионов евро, то теперь готов отпустить за 80 миллионов. Двумя главными претендентами на игрока считаются ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Однако сам 27-летний серб хотел бы остаться в Италии, поэтому рассматривает вариант с «Ювентусом».
В нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 10 голов и 12 ассистов в 44 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
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