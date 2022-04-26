Манчестер Юнайтед готовит предложение по лидеру Лацио

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время подготовит официальное предложение «Лацио» по поводу трансфера ключевого полузащитника римлян Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Также в ближайшее время агент 27-летнего сербского хавбека в Италии проведет встречу с руководством «Манчестер Юнайтед», чтобы обсудить возможный трансфер. Кроме «Манчестер Юнайтед», в услугах Милинковича-Савича заинтересованы ПСЖ и «Ювентус».
В нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 9 голов и 12 ассистов в 49 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 70 миллионов евро.
Источник — твиттер Николо Скиры
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