Манчестер Юнайтед готовит предложение по лидеру Лацио

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время подготовит официальное предложение «Лацио» по поводу трансфера ключевого полузащитника римлян Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Также в ближайшее время агент 27-летнего сербского хавбека в Италии проведет встречу с руководством «Манчестер Юнайтед», чтобы обсудить возможный трансфер. Кроме «Манчестер Юнайтед», в услугах Милинковича-Савича заинтересованы ПСЖ и «Ювентус».

В нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 9 голов и 12 ассистов в 49 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 70 миллионов евро.