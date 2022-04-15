Есть 4 кандидата. Ювентус ищет звездное усиление в полузащиту

Руководство «Ювентуса» планирует усилить полузащиту команды игроком экстра-класса во время летнего трансферного окна. Клуб рассматривает 4 кандидатуры.

Приоритетный вариант – хавбек «Челси» Жоржиньо, который требует зарплату в размере 7 миллионов евро. Альтернативой ему является Поль Погба из «Манчестер Юнайтед», который стает свободным агентом в конце сезона. Проблема в его высоких требованиях по зарплате – 15 миллионов евро.

Обратная ситуация с еще одним кандидатом – Сергеем Милинковичем-Савичем. Его требования по зарплате скромнее, но договориться с президентом «Лацио» Клаудио Лотито по поводу трансфера будет сложно. Еще один кандидат – Ренату Санчеш из «Лилля», который оценивается в 20 миллионов евро. Также на него претендует «Милан».

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» интересуется тремя игроками «Шахтера».