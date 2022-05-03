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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Кроме Борусии, у сборной Украины будет еще 3-4 поединка»
Чемпионат мира
03 мая 2022, 14:19 |
480
0

Андрей ПАВЕЛКО: «Кроме Борусии, у сборной Украины будет еще 3-4 поединка»

Глава УАФ рассказал о подготовке сборной к плей-офф чемпионата мира

03 мая 2022, 14:19 |
480
0
Андрей ПАВЕЛКО: «Кроме Борусии, у сборной Украины будет еще 3-4 поединка»
Facebook. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, как проходит поиск соперников для контрольных матчей сборной Украины в мае.

«Я очень благодарен нашим коллегам из «Боруссии» Менхенгладбах, а также всем нашим партнерам из национальных ассоциаций, которые сейчас работают над проведением тех или иных матчей нашей сборной. Благодарен УЕФА и Александру Чеферину, что в УЕФА есть подразделение, которое помогает нашей сборной готовиться к официальным матчам. Все варианты, которые отрабатываются сейчас, прежде всего, являются выбором тренерского штаба.

У нас есть несколько вариантов, и сборные, и клубы. Сейчас на стадии утверждения следующие матчи для сборной Украины. Кроме «Боруссии» (11 мая), будет еще три или четыре поединка. Это, скорее всего, будут и клубы, и национальные сборные», – сказал Павелко.

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сборная Украины по футболу Андрей Павелко ЧМ-2022 по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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