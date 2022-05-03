Андрей ПАВЕЛКО: «Кроме Борусии, у сборной Украины будет еще 3-4 поединка»

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, как проходит поиск соперников для контрольных матчей сборной Украины в мае.

«Я очень благодарен нашим коллегам из «Боруссии» Менхенгладбах, а также всем нашим партнерам из национальных ассоциаций, которые сейчас работают над проведением тех или иных матчей нашей сборной. Благодарен УЕФА и Александру Чеферину, что в УЕФА есть подразделение, которое помогает нашей сборной готовиться к официальным матчам. Все варианты, которые отрабатываются сейчас, прежде всего, являются выбором тренерского штаба.

У нас есть несколько вариантов, и сборные, и клубы. Сейчас на стадии утверждения следующие матчи для сборной Украины. Кроме «Боруссии» (11 мая), будет еще три или четыре поединка. Это, скорее всего, будут и клубы, и национальные сборные», – сказал Павелко.