Андрей ПАВЕЛКО: «Кроме Борусии, у сборной Украины будет еще 3-4 поединка»
Глава УАФ рассказал о подготовке сборной к плей-офф чемпионата мира
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, как проходит поиск соперников для контрольных матчей сборной Украины в мае.
«Я очень благодарен нашим коллегам из «Боруссии» Менхенгладбах, а также всем нашим партнерам из национальных ассоциаций, которые сейчас работают над проведением тех или иных матчей нашей сборной. Благодарен УЕФА и Александру Чеферину, что в УЕФА есть подразделение, которое помогает нашей сборной готовиться к официальным матчам. Все варианты, которые отрабатываются сейчас, прежде всего, являются выбором тренерского штаба.
У нас есть несколько вариантов, и сборные, и клубы. Сейчас на стадии утверждения следующие матчи для сборной Украины. Кроме «Боруссии» (11 мая), будет еще три или четыре поединка. Это, скорее всего, будут и клубы, и национальные сборные», – сказал Павелко.
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