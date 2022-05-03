Андрей ПАВЕЛКО: «Отстранение россиян станет важным сигналом для мира»

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о решении УЕФА отстранить российские клубы и национальную сборную от международных соревнований.

«Я уверен, что решение об отстранении российских команд даст всей Европе и миру еще один очень важный сигнал о том, что агрессия против нашего государства обязательно будет наказана. Важно, чтобы все мы видели, что наши команды, которые будут представлять Украину в еврокубках следующего сезона, добились как можно лучших результатов», - сказал Павелко.