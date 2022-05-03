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03 мая 2022, 11:55 | Обновлено 03 мая 2022, 11:59
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0

Андрей ПАВЕЛКО: «Отстранение россиян станет важным сигналом для мира»

Оккупантам не место в мировом футболе

03 мая 2022, 11:55 | Обновлено 03 мая 2022, 11:59
79
0
Андрей ПАВЕЛКО: «Отстранение россиян станет важным сигналом для мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о решении УЕФА отстранить российские клубы и национальную сборную от международных соревнований.

«Я уверен, что решение об отстранении российских команд даст всей Европе и миру еще один очень важный сигнал о том, что агрессия против нашего государства обязательно будет наказана. Важно, чтобы все мы видели, что наши команды, которые будут представлять Украину в еврокубках следующего сезона, добились как можно лучших результатов», - сказал Павелко.

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Источник Футбол 1/2/3
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