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  4. Милан близок к подписанию Ренату Санчеша
Италия
03 мая 2022, 13:28 |
251
0

Милан близок к подписанию Ренату Санчеша

Португальский хавбек – главная трансферная цель «россонери»

03 мая 2022, 13:28 |
251
0
Милан близок к подписанию Ренату Санчеша
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» этим летом, скорее всего, подпишет хавбека «Лилля» Ренату Санчеша.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб ведет переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешом. Стороны близки к соглашению. 

Сам Санчеш хочет покинуть «Лилль» в конце сезона. Клуб готов отпустить футболиста за 18-20 миллионов евро.

В этом сезоне Санчеш провел 24 матча в Лиге 1, забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен купить Джесси Лингарда.

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Источник твиттер Николо Скиры
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