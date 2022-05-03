Милан близок к подписанию Ренату Санчеша

«Милан» этим летом, скорее всего, подпишет хавбека «Лилля» Ренату Санчеша.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб ведет переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешом. Стороны близки к соглашению.

Сам Санчеш хочет покинуть «Лилль» в конце сезона. Клуб готов отпустить футболиста за 18-20 миллионов евро.

В этом сезоне Санчеш провел 24 матча в Лиге 1, забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен купить Джесси Лингарда.