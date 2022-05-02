Ральф РАНГНИК: «Роналду? Вам лучше спросить у тен Хага»

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слухи, что Криштиану Роналду не нужен новому будущему наставнику команды Эрику тен Хагу:
«Вам лучше спросить у Эрика тен Хага о Криштиану, видит ли он его в своей системе. Криштиану показал, что он может быть жизненно важной частью этой команды. Очевидно, что команде нужно больше нападающих».
Сам Рангник со следующего сезона возглавит сборную Австрии.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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