Ральф РАНГНИК: «Роналду? Вам лучше спросить у тен Хага»

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слухи, что Криштиану Роналду не нужен новому будущему наставнику команды Эрику тен Хагу:

«Вам лучше спросить у Эрика тен Хага о Криштиану, видит ли он его в своей системе. Криштиану показал, что он может быть жизненно важной частью этой команды. Очевидно, что команде нужно больше нападающих».

Сам Рангник со следующего сезона возглавит сборную Австрии.