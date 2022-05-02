Цуренко принесла извинения за выступления на кубке кремля с 2014 года

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко принесла извинения за то, что продолжала ездить на Кубок Кремля даже после аннексии россией Крыма и начала войны на Донбассе:



«Знаете, я была одной из тех, кто продолжал ездить на кубок кремля. Я играла там, была уверена, что своим поведением демонстрирую призыв к миру, что это поможет нашим странам быть едиными, что все у нас будет хорошо.



Я ошибалась. Я была слепой. Мне кажется, я жила в каком-нибудь мире фантазии. Я действительно хочу извиниться перед Украиной, украинским народом за то, что я была нереально слепой. Я неадекватно оценивала ситуацию в тот момент.



Сейчас у меня лично никаких вопросов нет, все ясно. Я просто хочу извиниться. Действительно», – сказала Цуренко.

Отметим, что с 2014 года Цуренко шесть раз играла на турнирах WTA в москве.