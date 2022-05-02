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Цуренко принесла извинения за выступления на кубке кремля с 2014 года

Леся заявила, что жила в мире фантазий

  • 02.05.2022 12:38
  • 471 просмотр
  • 3 комментария
Цуренко принесла извинения за выступления на кубке кремля с 2014 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко принесла извинения за то, что продолжала ездить на Кубок Кремля даже после аннексии россией Крыма и начала войны на Донбассе:
 
«Знаете, я была одной из тех, кто продолжал ездить на кубок кремля. Я играла там, была уверена, что своим поведением демонстрирую призыв к миру, что это поможет нашим странам быть едиными, что все у нас будет хорошо.
 
Я ошибалась. Я была слепой. Мне кажется, я жила в каком-нибудь мире фантазии. Я действительно хочу извиниться перед Украиной, украинским народом за то, что я была нереально слепой. Я неадекватно оценивала ситуацию в тот момент.
 
Сейчас у меня лично никаких вопросов нет, все ясно. Я просто хочу извиниться. Действительно», – сказала Цуренко.

Отметим, что с 2014 года Цуренко шесть раз играла на турнирах WTA в москве.

Источник — XSport

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Stanislav Matusevych, 02.05.2022 13:01
    +4
    Ну хоч зараз дійшло. Принаймні, хочеться сподіватися, що це справді прозріння, а не спроба відбілити себе.
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    online
    Михаил Степанов, 02.05.2022 13:01
    +1
    Звісно гонорар та рейтингові очки в тебе були на першому місці, але, враховуючи каяття, ти не така кончена як тимощук
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    pricolist, 02.05.2022 12:56
    0
    Леся, ну як твої виступи могли об'єднати країни? Скажи, що заробляла гроші. Навіщо це лицемірство
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