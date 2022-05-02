Рейтинг ATP. Крутых, Приходько и Белинский обновили личные рекорды

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP 250 в Мюнхене и Эшториле.
В Германии победу праздновал 19-летний представитель Дании Хольгер Руне, благодаря этому успеху он ворвался в топ-50. Также свой личный рекорд обновил финалист Ботик ван де Зандсхулп, который максимальн оприблизился к топ-30.
В Португалии дебютный титул выиграл аргентинец Себастиан Баэс, он дебютировал в топ-40. Финалист Фрэнсис Тиафо также может радоваться личному достижению – 25-я позиция в мировой классификации.
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Виталий Сачко добавил восемь строчек, Илья Марченко опустился на три места. Алексей Крутых, Олег Приходько и Александр Овчаренко обновили личные рекорды. Вячеслав Белинский вошел в первую тысячу рейтинга ATP.
Украинцы в топ-1000 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке на верхах изменений нет.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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