Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Себастьян Баэс добыл дебютный титул на турнире ATP

Аргентинский теннисист стал победителем соревнований в Португалии

  • 01.05.2022 20:15
  • 92 просмотра
  • 0 комментариев
Себастьян Баэс добыл дебютный титул на турнире ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо и Себастьян Баэс

Аргентинский теннисист Себастиан Баес стал победителем грунтового турнира ATP 250 в португальском Эшториле.
 
В матче за титул 21-летний аргентинец переиграл пятого сеяного американца Фрэнсиса Тиафо. 
 
Эшторил. Финал
Себастиан Баэс (Аргентина) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:2
 
Для Себастиана это был второй финал и первый титул ATP. 
 
Тиафо проиграл свой третий поединок за титул подряд и второй раз сделал это в Эшториле. У Фрэнсиса также один выигранный титул в карьере.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности