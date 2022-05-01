Себастьян Баэс добыл дебютный титул на турнире ATP

Аргентинский теннисист Себастиан Баес стал победителем грунтового турнира ATP 250 в португальском Эшториле.



В матче за титул 21-летний аргентинец переиграл пятого сеяного американца Фрэнсиса Тиафо.



Эшторил. Финал

Себастиан Баэс (Аргентина) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:2



Для Себастиана это был второй финал и первый титул ATP.



Тиафо проиграл свой третий поединок за титул подряд и второй раз сделал это в Эшториле. У Фрэнсиса также один выигранный титул в карьере.