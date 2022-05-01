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Зенит передаст Ракицкому золотую медаль чемпиона россии

Ярослав не смог убежать от «освободителей»

  • 01.05.2022 17:39
  • 312 просмотров
  • 3 комментария
Зенит передаст Ракицкому золотую медаль чемпиона россии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракіцкий

«Зенит» досрочно стал чемпионом россии сезона 2021/22, обыграв «Локомотив» (3:1) в 27-м туре рпл. 
 
Руководство клуба решило отправить золотые медали игрокам, которые покинули команду по ходу сезона.
 
Таким образом, награды получат украинец Ярослав Ракіцкий и иранец Сердар Азмун.
 
Азмун покинул «Зенит» в зимнее трансферное окно и перешел в «Байер». Ракіцкий разорвал контракт с клубом в начале марта, когда ФИФА после российской военной агрессии разрешила всем иностранцам приостанавливать договоры с клубами из РФ.

Источник — Рейтинг букмекеров

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    GloryUkraine, 01.05.2022 17:48
    +2
    Нормальна людина послала би той зеніт з його медалькою вслід за крейсером.
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    online
    Pavel_i_CO, 01.05.2022 17:57 (изменен)
    +1
    Ракицький повинен публічно послати цю наволоч нацизську за кораблем, або йому не місце у вільній Україні
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    online
    VikyKrasotulechka90, 01.05.2022 17:53
    -1
    GloryUkraine, 01.05.2022 17:48
    Нормальна людина послала би той зеніт з його медалькою вслід за крейсером.
    Прийме медаль..то буде сам посланий!!
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