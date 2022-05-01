Зенит передаст Ракицкому золотую медаль чемпиона россии

«Зенит» досрочно стал чемпионом россии сезона 2021/22, обыграв «Локомотив» (3:1) в 27-м туре рпл.



Руководство клуба решило отправить золотые медали игрокам, которые покинули команду по ходу сезона.



Таким образом, награды получат украинец Ярослав Ракіцкий и иранец Сердар Азмун.



Азмун покинул «Зенит» в зимнее трансферное окно и перешел в «Байер». Ракіцкий разорвал контракт с клубом в начале марта, когда ФИФА после российской военной агрессии разрешила всем иностранцам приостанавливать договоры с клубами из РФ.