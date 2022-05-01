В поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде проиграла «Майнцу» со счетом 1:3.
События матча
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Леандро Баррейро Мартинс (Майнц).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Ньякате (Майнц).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Майнц).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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