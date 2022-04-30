Перестрелка в Дортмунде: Хет-трик Холанда не помог Боруссии взять очки

В Германии завершилось пять поединков Бундеслиги. Мюнхенская «Бавария», которая досрочно 10-й раз подряд стала чемпионом, проиграла «Майнцу», а дортмундская «Боруссия» на своем поле уступила «Бохуму», несмотря на хет-трик Эрлинга Холанда. С остальными результатами пожно ознакомиться ниже.
Чемпионат Германии. 32-й тур
«Арминия» – «Герта» – 1:1
Голы: 0:1 – 55 Тузар, 1:1 – 90 Нильссон.
«Майнц» – «Бавария» – 3:1
Голы: 1:0 – 18 Буркардт, 2:0 – 27 Ниакате, 2:1 – 33 Левандовски, 3:1 – 57 Баррейро.
«Аугсбург» – «Кельн» – 1:4
Голы: 0:1 – 12 Тильманн, 0:2 – 15 Ут, 0:3 – 63, пенальти Модест, 1:3 – 73 Нидерлехнер, 1:4 – 77 Модест.
«Боруссия» Д – «Бохум» – 3:4
Голы: 0:1 – 3 Польтер, 0:2 – 8 Хольтманн, 1:2 – 18, пенальти Холанд, 2:2 – 30, пенальти Холанд, 3:2 – 62 Холанд, 3:3 – 81 Локадия, 3:4 – 85, пенальти Пантович.
«Штутгарт» – «Вольфсбург» – 1:1
Голы: 0:1 – 13 Брукс, 1:1 – 89 Фюрих
Источник — Sport.ua
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