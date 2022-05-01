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Тибо КУРТУА: «Надеемся завершить сезон победой в Лиге чемпионов»

Вратарь «Реала» – о досрочном чемпионстве в Ла Лиге

  • 01.05.2022 10:24
  • 212 просмотров
  • 2 комментария
Тибо КУРТУА: «Надеемся завершить сезон победой в Лиге чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Эспаньолом» (4:0) в рамках 34-го тура испанской Примеры, после которой мадридский клуб обеспечил себе досрочное чемпионство.

«После эль-класико некоторые игроки «Барселоны» праздновали так, как будто они выиграли титул. Но мы сохраняли спокойствие, чтобы обыграть «Сельту» в трудной игре и «Хетафе», что всегда непросто.

Мы должны были выиграть этот титул сегодня. Все было подготовлено, в том числе друзьями, семьей, болельщиками. Мы знали, что не можем проиграть «Эспаньолу». Мы проводим отличный сезон, и мы надеемся завершить его победой в Лиге чемпионов», - сказал Куртуа.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» на выезде проиграл английскому «Манчестер Сити» со счетом 3:4.

Источник — Marca

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Drogobich, 01.05.2022 11:17
    0
    zzg77, 01.05.2022 10:40
    Надеюсь, что "НЕТ!".
    Власник МС допомагає россії обходити санкції він за россію тому МС за воєним російським кораблем
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    online
    zzg77, 01.05.2022 10:40
    0
    Надеюсь, что "НЕТ!".
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