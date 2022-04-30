Вильярреал сенсационно проиграл Алавесу

В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу «Алавес» на домашнем поле сенсационно обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

За «Вильярреал» забил Самуэль Чуквезе, а в составе «Алавеса» отличились Виктор Лагардия и Гонсало Эскаланте.

Чемпионат Испании. 34-й тур

«Алавес» – «Вильярреал» – 2:1

Голы: Лаугардия, 4 (1:0). Эскаланте, 31 (2:0). Чуквезе, 47 (2:1).

После этой игры «Вильярреал» занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 52 очками, «Алавес» располагается на 19-й строчке, имея 28 баллов.

Напомним, на этой неделе «Вильярреал» проиграл «Ливерпулю» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.