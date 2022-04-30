В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу «Алавес» на домашнем поле сенсационно обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.
События матча
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Вильярреал).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Рубен Дуарте (Алавес).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Лагвардия (Алавес).
Источник — MEGOGO
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