Ральф РАНГНИК: «Роналду все еще может быть полезен МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ничью с лондонским «Челси» (1:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы хорошо отреагировали на возникшие сложности во втором тайме, Роналду забил отличный мяч. В первом тайме у нас возникли проблемы, нам пришлось рассчитывать на Де Хеа.

Мы заслужили ничью. Хотя у нас были проблемы в защите – мы играли недостаточно компактно и физически агрессивно.

Гол Роналду? Дело не только в голе, но в его игре в целом и отношении к делу в возрасте 37 лет. Для такого возраста это ненормально. Он все еще может быть полезен команде, когда демонстрирует такой футбол. Решение по Криштиану будет принимать Эрик [тен Хаг], но сегодня он проявил себя здорово», - сказал Рангник.