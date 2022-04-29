Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Ральф РАНГНИК: «Роналду все еще может быть полезен МЮ»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о голе португальца, который принес ничью с «Челси»

  • 29.04.2022 13:17
  • 196 просмотров
  • 2 комментария
Ральф РАНГНИК: «Роналду все еще может быть полезен МЮ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ничью с лондонским «Челси» (1:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы хорошо отреагировали на возникшие сложности во втором тайме, Роналду забил отличный мяч. В первом тайме у нас возникли проблемы, нам пришлось рассчитывать на Де Хеа.

Мы заслужили ничью. Хотя у нас были проблемы в защите – мы играли недостаточно компактно и физически агрессивно.

Гол Роналду? Дело не только в голе, но в его игре в целом и отношении к делу в возрасте 37 лет. Для такого возраста это ненормально. Он все еще может быть полезен команде, когда демонстрирует такой футбол. Решение по Криштиану будет принимать Эрик [тен Хаг], но сегодня он проявил себя здорово», - сказал Рангник.

Источник — BBC

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    VK-Sport, 29.04.2022 13:22
    +1
    Без Роналду МЮ Рангника плелось бы ниже 10ки.
    Ссылка
    online
    jugulator, 29.04.2022 13:50
    0
    VK-Sport, 29.04.2022 13:22
    Без Роналду МЮ Рангника плелось бы ниже 10ки.
    Без Роналду МЮ был вторым в прошлом сезоне.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности