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Дэвид МОЙЕС: «Упустили ужасно много возможностей»

Наставник «Вест Хэма» высказался о поражении от «Айнтрахта»

  • 29.04.2022 05:31
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Дэвид МОЙЕС: «Упустили ужасно много возможностей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от немецкого «Айнтрахта» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы не увидели то, чего хотели. Мы сыграли недостаточно хорошо, чтобы добиться результата, но шансы еще есть. Мы поедем на ответный матч и сделаем все возможное, чтобы все же пройти в финал.

Я не стал вносить серьезные изменения после первого гола. Думаю, мы заслужили вернуться в игру, и если бы мы показали достаточное качество в последней трети матча, мы могли бы это сделать, но не сделали. Второй тайм мы начали слишком медленно и пропустили второй раз.

Мы упустили ужасно много возможностей для создания моментов. Должны были создавать больше, могли лучше двигать мяч. Упустили хорошие моменты в штрафной. На следующей неделе нам нужно будет сделать больше», - сказал Мойес.

Ответный матч состоится 5 мая во Франкфурте.

Источник — УЕФА

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