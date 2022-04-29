В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Вест Хэм» проиграл дома «Айнтрахту» (1:2).
За «Вест Хэм» гол забил форвард Майкл Антонио. У «Айнтрахта» отличились Ансгар Кнауфф (который забил уже на 1-й минуте) и Даити Камада.
Лига Европы. 1/2 финала
Вест Хэм (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2
Голы: Антонио, 21 – Кнауфф, 1, Камада, 54.
Вест Хэм: Ареола, Крессуэлл, Зума, Доусон, Джонсон, Пабло Форнальс, Лансини (Бенрама, 66), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.
Айнтрахт: Трапп, Хинтереггер, Туре, Тута, Соу, Костич, Камада, Роде, Линдстрем (Хауге, 62), Борре (Ахе, 90+3), Кнауфф.
Предупреждения: Соу, 79, Хинтереггер, 81.
Судья: Гезюбюйюк (Нидерланды)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Кнауфф, 1 мин.
ГОЛ! 1:1. Антонио, 21 мин.
ГОЛ! 1:2. Камада, 54 мин.
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансгар Кнауфф (Айнтрахт Ф).
Источник — Sport.ua
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