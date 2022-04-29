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Вест Хэм
1 : 2
Айнтрахт Ф
28.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм – Айнтрахт – 1:2. Гол на первой минуте. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Лиги Европы

  • 29.04.2022 00:20
  • 181 просмотр
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Вест Хэм – Айнтрахт – 1:2. Гол на первой минуте. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Вест Хэм» проиграл дома «Айнтрахту» (1:2).

За «Вест Хэм» гол забил форвард Майкл Антонио. У «Айнтрахта» отличились Ансгар Кнауфф (который забил уже на 1-й минуте) и Даити Камада. 

Лига Европы. 1/2 финала

Вест Хэм (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2

Голы: Антонио, 21 – Кнауфф, 1, Камада, 54.

Вест Хэм: Ареола, Крессуэлл, Зума, Доусон, Джонсон, Пабло Форнальс, Лансини (Бенрама, 66), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.

Айнтрахт: Трапп, Хинтереггер, Туре, Тута, Соу, Костич, Камада, Роде, Линдстрем (Хауге, 62), Борре (Ахе, 90+3), Кнауфф.

Предупреждения: Соу, 79, Хинтереггер, 81.

Судья: Гезюбюйюк (Нидерланды)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Кнауфф, 1 мин.

ГОЛ! 1:1. Антонио, 21 мин.

ГОЛ! 1:2. Камада, 54 мин.

События матча
54' ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
21' ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
2' ГОЛ ! Мяч забил Ансгар Кнауфф (Айнтрахт Ф).

Источник — Sport.ua

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