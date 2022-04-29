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Жозе МОУРИНЬО: «Финал Лиги конференций будет не в Тиране, а в Риме»

Наставник «Ромы» – о выездной ничьей с «Лестером»

  • 29.04.2022 03:30
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Жозе МОУРИНЬО: «Финал Лиги конференций будет не в Тиране, а в Риме»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с английским «Лестером» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Мы играли против соперника с другой культурой, с другой интенсивностью игры. Перенести определение победителя противостояния в Рим – хороший результат для нас. Я не говорю, что будет легко, но хорошо вернуться домой с таким результатом. У нас впереди финал. Я говорю не о финале Лиги конференций в Тиране, а о финале в Риме.

Никто не поверит, что это была игра Лиги конференций. Спасибо турниру за то, что в нем есть игры и судья такого уровня. Эта игра была слишком хороша для Лиги конференций», - сказал Моуриньо.

Ответный матч пройдет 5 мая в Риме.

Источник — УЕФА

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