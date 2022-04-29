28 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги конференций.
Английский «Лестер» и итальянская «Рома» выдали боевую ничью (1:1).
Лига конференций
1/2 финала, 28 апреля
Лестер (Англия) – Рома (Италия) – 1:1
Голы: Манчини, 67 (автогол) – Пеллегрини, 15.
Лестер: Шмейхель, Фофана, Эванс, Рикарду Перейра, Кастань (Джастин, 21), Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон (Барнс, 62), Дьюсбери-Холл, Варди (Ихеаначо, 63), Лукман (Перес, 83).
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Кристанте, Пеллегрини (Винья, 85), Залевски (Афена-Гьян, 85), Мхитарян (Верету, 57), Абрахам, Дзаньоло (Сержиу Оливейра, 69).
Предупреждения: Дьюсбери-Холл, 26, Варди, 59 – Абрахам, 8, Дзаньоло, 63.
Судья: Гранде (Испания)
ГОЛ! 0:1. Пеллегрини, 15 мин.
ГОЛ! 1:1. Манчини, 67 мин (автогол)
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Лестер).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.