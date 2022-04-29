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Лестер
1 : 1
Рома
28.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер – Рома – 1:1. Автогол: Моуриньо упустил победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Лиги конференций

  • 29.04.2022 00:46
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Лестер – Рома – 1:1. Автогол: Моуриньо упустил победу. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги конференций.

Английский «Лестер» и итальянская «Рома» выдали боевую ничью (1:1).

Лига конференций

1/2 финала, 28 апреля

Лестер (Англия) – Рома (Италия) – 1:1

Голы: Манчини, 67 (автогол) – Пеллегрини, 15.

Лестер: Шмейхель, Фофана, Эванс, Рикарду Перейра, Кастань (Джастин, 21), Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон (Барнс, 62), Дьюсбери-Холл, Варди (Ихеаначо, 63), Лукман (Перес, 83).

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Кристанте, Пеллегрини (Винья, 85), Залевски (Афена-Гьян, 85), Мхитарян (Верету, 57), Абрахам, Дзаньоло (Сержиу Оливейра, 69).

Предупреждения: Дьюсбери-Холл, 26, Варди, 59 – Абрахам, 8, Дзаньоло, 63.

Судья: Гранде (Испания)

ГОЛ! 0:1. Пеллегрини, 15 мин.

ГОЛ! 1:1. Манчини, 67 мин (автогол)

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Лестер).
15' ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).

Источник — Sport.ua

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