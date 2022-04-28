ПСЖ назвал цену на Неймара

ПСЖ готов выслушать предложения по трансферу бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает источник, клуб хочет выручить за футболиста 90 миллионов евро. Французский клуб уже внес бразильца в трансферный список.

Парижане планируют совершить большую реконструкцию перед новым сезоном чемпионата Франции. При этом, сам Неймар не планирует покидать клуб.

Напомним, что Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ летом также покинет главный тренер Маурисио Почеттино.