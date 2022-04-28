ПСЖ назвал цену на Неймара

ПСЖ готов выслушать предложения по трансферу бразильского нападающего Неймара.
Как сообщает источник, клуб хочет выручить за футболиста 90 миллионов евро. Французский клуб уже внес бразильца в трансферный список.
Парижане планируют совершить большую реконструкцию перед новым сезоном чемпионата Франции. При этом, сам Неймар не планирует покидать клуб.
Напомним, что Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что ПСЖ летом также покинет главный тренер Маурисио Почеттино.
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.