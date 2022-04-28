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ПСЖ назвал цену на Неймара

Парижане готовы продать форварда за 90 миллионов

  • 28.04.2022 07:41
  • 1901 просмотр
  • 1 комментарий
ПСЖ назвал цену на Неймара
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ готов выслушать предложения по трансферу бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает источник, клуб хочет выручить за футболиста 90 миллионов евро. Французский клуб уже внес бразильца в трансферный список.

Парижане планируют совершить большую реконструкцию перед новым сезоном чемпионата Франции. При этом, сам Неймар не планирует покидать клуб.

Напомним, что Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ летом также покинет главный тренер Маурисио Почеттино.

Источник — AS

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Serhii P., 28.04.2022 08:46
    +1
    Ага, одразу вистроїлася черга з бажаючих купити за 90 мільйонів 30-річного лінивого форварда, який більшість сезону лікується від травм та отримує космічну зарплату.
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