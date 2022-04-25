ПСЖ готовится объявить об уходе Почеттино. Клуб ищет нового тренера

Уже в ближайшее время ПСЖ должен объявить об увольнении наставника Маурисио Почеттино, который не справился с главной задачей.
Команда выиграла Лигу 1, однако вылетела из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала, что совершенно не устраивает руководство.
Главным кандидатом на замену называют Зинедина Зидана.
Источник — The Times
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