НЕЙМАР: «Свист фанатов? У меня контракт на три года. Они устанут свистеть»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о болельщиках парижан, которые покинули трибуны матча с «Лансом», по итогам которого столичный клуб досрочно завоевал титул чемпиона Франции.

Также фаны освистывали футболистов из-за неудачного выступления ПСЖ в Лиге чемпионов.

«Несколько сюрреалистично, что часть зрителей покинула трибуны. Свист болельщиков? Они устанут свистеть, потому что до истечения срока моего контракта осталось еще три года», - сказал Неймар.

Напомним, ПСЖ сыграл вничью с «Лансом» (1:1) и досрочно оформил себе титул чемпионов Франции.

Неймар в текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач.

Контракт 30-летнего бразильского форварда с ПСЖ рассчитан до 2025 года.