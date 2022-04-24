Первый титул Месси в ПСЖ. Парижане выиграли Лигу 1

ПСЖ в матче чемпионата Франции сыграл вничью 1:1 с «Лансом». Однако даже одного пункта команде хватило для досрочного чемпионского титула.
Для парижан это 10-й чемпионский титул в истории.
Отметим, что это первый трофей в ПСЖ для Лионеля Месси. Кроме того, первый для аргентинца в клубной карьере вне «Барселоны».
🔟 Championships— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 23, 2022
𝟏𝟗𝟖𝟔 - 𝟏𝟗𝟗𝟒 - 𝟐𝟎𝟏𝟑 - 𝟐𝟎𝟏𝟒 - 𝟐𝟎𝟏𝟓 - 𝟐𝟎𝟏𝟔 - 𝟐𝟎𝟏𝟖 - 𝟐𝟎𝟏𝟗 - 𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟐𝟎𝟐𝟐
🔴 #𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝟭𝟬𝗡𝗦 🔵 pic.twitter.com/iOQ948VJhE
Источник — Sport.ua
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