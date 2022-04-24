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Первый титул Месси в ПСЖ. Парижане выиграли Лигу 1

10-й чемпионский титул ПСЖ

  • 24.04.2022 00:02
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Первый титул Месси в ПСЖ. Парижане выиграли Лигу 1
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ в матче чемпионата Франции сыграл вничью 1:1 с «Лансом». Однако даже одного пункта команде хватило для досрочного чемпионского титула.

Для парижан это 10-й чемпионский титул в истории.

Отметим, что это первый трофей в ПСЖ для Лионеля Месси. Кроме того, первый для аргентинца в клубной карьере вне «Барселоны».
 

Источник — Sport.ua

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