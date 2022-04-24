Первый титул Месси в ПСЖ. Парижане выиграли Лигу 1

ПСЖ в матче чемпионата Франции сыграл вничью 1:1 с «Лансом». Однако даже одного пункта команде хватило для досрочного чемпионского титула.

Для парижан это 10-й чемпионский титул в истории.

Отметим, что это первый трофей в ПСЖ для Лионеля Месси. Кроме того, первый для аргентинца в клубной карьере вне «Барселоны».

