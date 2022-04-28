Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Унаи ЭМЕРИ: «В ответном матче все будет совсем иначе»

Унаи Эмери и Пау Торрес – о поражении в матче против «Ливерпуля»

  • 28.04.2022 02:55
  • 113 просмотров
  • 1 комментарий
Унаи ЭМЕРИ: «В ответном матче все будет совсем иначе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

«Мы хорошо оборонялись в первом тайме, но возможностей для контратак у нас практически не было. То же самое можно сказать про второй тайм. Они заслужили эти голы. Это плохой результат для нас, но дома постараемся сыграть лучше.

В полуфинале тебя ждут такие вот мощные соперники, как «Ливерпуль», и зачастую - в великолепной форме. Хотели победить, взять игру под свой контроль, но нам этого не позволили. Мы никак не могли забежать за спину, сопротивлялись, как только могли, в обороне, чтобы и в ответной встрече были какие-то варианты. На «Ла-Керамике» все будет совсем иначе: мы будем проверять соперника на прочность гораздо чаще».

Защитник «Вильярhеала» Пау Торрес:

«Осталось ощущение, что нас наказывали только за наши собственные ошибки. В первом тайме мы успешно справлялись, а во втором немного уступали. В своем плане на игру мы исходили из того, что ливерпульцы могут пойти вперед большими силами, но план этот был не совсем похож на мюнхенский - чувствовать себя комфортно, владеть собой. И все же в ответ на наши ошибки действительно последовало наказание.

Мы возвращаемся домой с отставанием в два мяча, но сохраняем уверенность в себе. Если на следующей неделе забьем в первые десять минут, то борьба будет продолжаться. Футбола в этом полуфинале будет еще много».

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    lizerginnn, 28.04.2022 04:21
    0
    Нажаль не буде. Дуже сподівався на програш в 1 м'яч для хоч якоїсь інтриги у матчі-відповіді, але тепер все зрозуміло.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности