Унаи ЭМЕРИ: «В ответном матче все будет совсем иначе»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

«Мы хорошо оборонялись в первом тайме, но возможностей для контратак у нас практически не было. То же самое можно сказать про второй тайм. Они заслужили эти голы. Это плохой результат для нас, но дома постараемся сыграть лучше.

В полуфинале тебя ждут такие вот мощные соперники, как «Ливерпуль», и зачастую - в великолепной форме. Хотели победить, взять игру под свой контроль, но нам этого не позволили. Мы никак не могли забежать за спину, сопротивлялись, как только могли, в обороне, чтобы и в ответной встрече были какие-то варианты. На «Ла-Керамике» все будет совсем иначе: мы будем проверять соперника на прочность гораздо чаще».

Защитник «Вильярhеала» Пау Торрес:

«Осталось ощущение, что нас наказывали только за наши собственные ошибки. В первом тайме мы успешно справлялись, а во втором немного уступали. В своем плане на игру мы исходили из того, что ливерпульцы могут пойти вперед большими силами, но план этот был не совсем похож на мюнхенский - чувствовать себя комфортно, владеть собой. И все же в ответ на наши ошибки действительно последовало наказание.

Мы возвращаемся домой с отставанием в два мяча, но сохраняем уверенность в себе. Если на следующей неделе забьем в первые десять минут, то борьба будет продолжаться. Футбола в этом полуфинале будет еще много».