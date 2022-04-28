Владислав ВАНАТ: «Мечтаем скорее вернуться в мирную и свободную Украину»

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат, забивший два гола в ворота дортмундской «Боруссии», рассказал о своих впечатлениях от благотворительного матча.

«С командами такого уровня я еще не играл, к тому же на таком стадионе и в присутствии такого количества зрителей. На игре была отличная атмосфера, и даже опытные ребята отметили, что это никакой не товарищеский матч. Перед выходом на поле, особенно во время Гимна Украины, бежали мурашки по коже. Все мы понимаем, для чего и для кого сейчас тренируемся и играем, потому вдвойне приятно, что показали хороший футбол и смогли победить серьезного соперника.

После каждой тренировки, после каждой игры каждый футболист Динамо, заходя в раздевалку, в первую очередь начинает читать новости. В Дортмунде я тоже сначала полистал ленту, а потом ответил родным и близким. Все мы мечтаем о том, чтобы как можно раньше вернуться в мирную и свободную Украину.

Мы серьезно работаем, тренируемся, а все эти матчи – это нечто особенное. Все ребята пытаются, хотят себя проявить. Нас хорошо поддерживают на всех стадионах, а мы в свою очередь хотим таким образом поддержать страну в такой сложный период. Поддержать ВСУ – вот они для меня и всех нас сейчас главные кумиры».