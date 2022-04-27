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Месут ОЗИЛ: «Вручите моему парню Бензи Золотой мяч!»

Известный футболист в восторге от игры Карима

  • 27.04.2022 07:55
  • 254 просмотра
  • 1 комментарий
Месут ОЗИЛ: «Вручите моему парню Бензи Золотой мяч!»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В этом матче форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль.

Известный футболист, хавбек «Фенербахче» Месут Озил в восторге от игры француза.

«Вот это матч! Вручите моему парню Бензи Золотой мяч!», - написал Месут в Twitter.

Отметим, что Бензема является одним из главных претендентов на получение Золотого мяча в сезоне 2021/22.

 

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    nick07, 27.04.2022 08:12
    0
    Так, в цьому сезоні він заслуговує на ЗМ. Навіть якщо реал і не візьме ЛЧ
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