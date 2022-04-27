Месут ОЗИЛ: «Вручите моему парню Бензи Золотой мяч!»

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В этом матче форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль.
Известный футболист, хавбек «Фенербахче» Месут Озил в восторге от игры француза.
«Вот это матч! Вручите моему парню Бензи Золотой мяч!», - написал Месут в Twitter.
Отметим, что Бензема является одним из главных претендентов на получение Золотого мяча в сезоне 2021/22.
Источник — Twitter
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