Бензема установил рекорд по голам клубам из Англии в одном сезоне ЛЧ

«Реал» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:4. Форвард мадридской команды Карим Бензема в этом матче оформил дубль.

Француз стал рекордсменом турнира. Как отмечает источник, после хет-трика в ворота «Челси» и дубля с «Манчестер Сити» Карим Бензема стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим пять голов на выезде в плей-офф против клубов из одной страны за сезон.

В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 41 матче за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и 13 результативными передачами.

Второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 4 мая в Мадриде.