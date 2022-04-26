ПСЖ готов продать Неймара

«Пари Сен-Жермен» этим летом может попрощаться с Неймаром и строить команду вокруг Лео Месси.

Как сообщает источник, клуб открыт для того, чтобы позволить Неймару уйти. ПСЖ собирается перестроиться этим летом. В новый сезон команда, скорее всего, войдет под руководством нового главного тренера команды, и таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от Месси.

Напомним, что Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Месси играет в Париже с начала сезона 2021/22. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский нападающий принял участие в 22 матчах чемпионата Франции, в которых забил четыре гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ летом также покинет главный тренер Маурисио Почеттино.