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ПСЖ готов продать Неймара

Парижане намерены строить команду вокруг Месси

  • 26.04.2022 05:40
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ПСЖ готов продать Неймара
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Пари Сен-Жермен» этим летом может попрощаться с Неймаром и строить команду вокруг Лео Месси.

Как сообщает источник, клуб  открыт для того, чтобы позволить Неймару уйти. ПСЖ собирается перестроиться этим летом. В новый сезон команда, скорее всего, войдет под руководством нового главного тренера команды, и таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от Месси.

Напомним, что Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Месси играет в Париже с начала сезона 2021/22. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский нападающий принял участие в 22 матчах чемпионата Франции, в которых забил четыре гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ летом также покинет главный тренер Маурисио Почеттино.

Источник — Sky Sports

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