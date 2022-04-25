В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 2:2.
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
|44'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мохаммед Салису (Саутгемптон).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
Источник — Sport.ua
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