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34-й тур
Клермонт
2 : 2
Анже
24.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Жерсона принес Марселю победу в матче с Реймсом

«Марсель» занимает второе место в чемпионате Франции с 65 очками

  • 25.04.2022 00:59
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Гол Жерсона принес Марселю победу в матче с Реймсом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Реймс» со счетом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник гостей Жерсон Сантос да Силва.

«Марсель» занимает второе место в чемпионате Франции с 65 очками. Досрочно чемпионом стал «ПСЖ» (78 очков).

Лига 1. 34-й тур

Реймс – Марсель – 0:1

Гол: Жерсон, 83.

Ренн – Лорьян – 5:0

Голы: Буриго, 17, Террье, 19, Траоре, 47, Тэ, 79, Лаборд, 90.

Клермон – Анже – 2:2

Голы: Байо, 71, Да Кунья, 82 – Шо, 37, Траоре, 44.

Мец – Брест – 0:1

Гол: Белаили, 27.

Нант – Бордо – 5:3

Голы: Ньянг, 6 (0:1). Дилросюн, 18 (0:2). Кулибали, 47 (1:2). Мангаш, 51, автогол (2:2). Кватенг, 67 (2:3). Кулибали, 72 (3:3). Саймон, 76 (4:3). Букари, 89 (5:3).

Ницца – Труа – 1:0

Гол: Тюрам, 90+3.

Лилль – Страсбург – 1:0

Гол: Зеки Челик, 87.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Да Кунья (Клермонт).
74' Мохамед-Али Чо (Анже) получает красную карточку.
71' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Байо (Клермонт).
44' ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Траоре (Анже).
37' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед-Али Чо (Анже).

Источник — Sport.ua

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