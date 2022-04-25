Гол Жерсона принес Марселю победу в матче с Реймсом

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Реймс» со счетом 1:0.
Единственный гол забил полузащитник гостей Жерсон Сантос да Силва.
«Марсель» занимает второе место в чемпионате Франции с 65 очками. Досрочно чемпионом стал «ПСЖ» (78 очков).
Лига 1. 34-й тур
Реймс – Марсель – 0:1
Гол: Жерсон, 83.
Ренн – Лорьян – 5:0
Голы: Буриго, 17, Террье, 19, Траоре, 47, Тэ, 79, Лаборд, 90.
Клермон – Анже – 2:2
Голы: Байо, 71, Да Кунья, 82 – Шо, 37, Траоре, 44.
Мец – Брест – 0:1
Гол: Белаили, 27.
Нант – Бордо – 5:3
Голы: Ньянг, 6 (0:1). Дилросюн, 18 (0:2). Кулибали, 47 (1:2). Мангаш, 51, автогол (2:2). Кватенг, 67 (2:3). Кулибали, 72 (3:3). Саймон, 76 (4:3). Букари, 89 (5:3).
Ницца – Труа – 1:0
Гол: Тюрам, 90+3.
Лилль – Страсбург – 1:0
Гол: Зеки Челик, 87.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Да Кунья (Клермонт).
|74'
|Мохамед-Али Чо (Анже) получает красную карточку.
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Байо (Клермонт).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Траоре (Анже).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед-Али Чо (Анже).
Источник — Sport.ua
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