Томас Мюллер – единственный игрок Баварии, который 11-й раз выиграл титул

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Германии и досрочно стала чемпионом Бундеслиги.

Мюнхенцы выиграли титул десятый раз подряд.

Томас Мюллер в 11-й раз стал чемпионом страны. Первое золото Бундеслиги он завоевал в 2010 году в составе «Баварии», из того состава Мюллер — единственный в нынешней команде мюнхенцев.