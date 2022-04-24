Томас Мюллер – единственный игрок Баварии, который 11-й раз выиграл титул

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Германии и досрочно стала чемпионом Бундеслиги.
Мюнхенцы выиграли титул десятый раз подряд.
Томас Мюллер в 11-й раз стал чемпионом страны. Первое золото Бундеслиги он завоевал в 2010 году в составе «Баварии», из того состава Мюллер — единственный в нынешней команде мюнхенцев.
Источник — ФК Бавария
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