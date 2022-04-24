Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Томас Мюллер – единственный игрок Баварии, который 11-й раз выиграл титул

Ветеран мюнхенского клуба вновь стал чемпионом Германии

  • 24.04.2022 10:38
  • 385 просмотров
  • 0 комментариев
Томас Мюллер – единственный игрок Баварии, который 11-й раз выиграл титул
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Германии и досрочно стала чемпионом Бундеслиги.

Мюнхенцы выиграли титул десятый раз подряд.

Томас Мюллер в 11-й раз стал чемпионом страны. Первое золото Бундеслиги он завоевал в 2010 году в составе «Баварии», из того состава Мюллер — единственный в нынешней команде мюнхенцев.

Источник — ФК Бавария

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности