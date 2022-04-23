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34-й тур
Арсенал
3 : 1
Ман Юнайтед
23.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал переиграл Манчестер Юнайтед, Роналду забил сотый гол в АПЛ

Лондонский клуб одержал уверенную победу в домашних стенах

  • 23.04.2022 16:27
  • 743 просмотра
  • 1 комментарий
Арсенал переиграл Манчестер Юнайтед, Роналду забил сотый гол в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 34-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» одолел «Манчестер Юнайтед».
 
Лондонский клуб выиграл каждый тайм с преимуществом в один мяч и закрепился на четвертой строчке в турнирной таблице.
 
Нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду забил единственный мяч своей команды, этот гол стал для португальца сотым в АПЛ.
 
Чемпионат Англии. 34-й тур

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1 
Голы: 1:0 – 3 Нуну Тавареш, 2:0 – 32, пенальти Сака, 2:1 – 34 Роналду, 3:1 – 70 Джака.
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko, 23.04.2022 16:38 (изменен)
    +2
    Та не совсем. Открытый футбол на встречных курсах. Такой нам будет долго сниться.
    МЮ дурня быстро пустили. Потом какие то замутки с оффсайдом. Отменили. Но пеналь и 2:1. И тут уже у них рука. Ну забивай, Фернандеш, ёпрст. Потом мяч из оффсайда, штанга. Капец. А в зуключение Де Хеа решил выглянуть вправо, а Джака ему пробил издали влево.
    Получилось что уверенно.)
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