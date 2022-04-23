Арсенал переиграл Манчестер Юнайтед, Роналду забил сотый гол в АПЛ

Состоялся матч 34-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» одолел «Манчестер Юнайтед».



Лондонский клуб выиграл каждый тайм с преимуществом в один мяч и закрепился на четвертой строчке в турнирной таблице.



Нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду забил единственный мяч своей команды, этот гол стал для португальца сотым в АПЛ.



Чемпионат Англии. 34-й тур

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1

Голы: 1:0 – 3 Нуну Тавареш, 2:0 – 32, пенальти Сака, 2:1 – 34 Роналду, 3:1 – 70 Джака.



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА