Арсенал переиграл Манчестер Юнайтед, Роналду забил сотый гол в АПЛ

Состоялся матч 34-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» одолел «Манчестер Юнайтед».
Лондонский клуб выиграл каждый тайм с преимуществом в один мяч и закрепился на четвертой строчке в турнирной таблице.
Нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду забил единственный мяч своей команды, этот гол стал для португальца сотым в АПЛ.
Чемпионат Англии. 34-й тур
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1
Голы: 1:0 – 3 Нуну Тавареш, 2:0 – 32, пенальти Сака, 2:1 – 34 Роналду, 3:1 – 70 Джака.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Источник — Sport.ua
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МЮ дурня быстро пустили. Потом какие то замутки с оффсайдом. Отменили. Но пеналь и 2:1. И тут уже у них рука. Ну забивай, Фернандеш, ёпрст. Потом мяч из оффсайда, штанга. Капец. А в зуключение Де Хеа решил выглянуть вправо, а Джака ему пробил издали влево.
Получилось что уверенно.)
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