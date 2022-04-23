Роналду покорился очередной бомбардирский рекорд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в первом матча 34-го тура АПЛ против «Арсенала».



Этот гол стал для португальца сотым в чемпионате Англии.



Роналду стал первым футболистом в истории, который забил больше 100 голов в АПЛ, Ла Лиге (311) и Лиге чемпионов (140).



Также на его счету 115 голов в составе сборной Португалии.