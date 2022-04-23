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Роналду покорился очередной бомбардирский рекорд

Криштиану сделал то, чего ранее никому не удавалось

  • 23.04.2022 15:30
  • 341 просмотр
  • 1 комментарий
Роналду покорился очередной бомбардирский рекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в первом матча 34-го тура АПЛ против «Арсенала».
 
Этот гол стал для португальца сотым в чемпионате Англии.
 
Роналду стал первым футболистом в истории, который забил больше 100 голов в АПЛ, Ла Лиге (311) и Лиге чемпионов (140).
 
Также на его счету 115 голов в составе сборной Португалии.

Источник — Squawka

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 23.04.2022 15:35
    0
    И какая же была чёткая подача, как и исполнение.
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