Роналду покорился очередной бомбардирский рекорд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в первом матча 34-го тура АПЛ против «Арсенала».
Этот гол стал для португальца сотым в чемпионате Англии.
Роналду стал первым футболистом в истории, который забил больше 100 голов в АПЛ, Ла Лиге (311) и Лиге чемпионов (140).
Также на его счету 115 голов в составе сборной Португалии.
Источник — Squawka
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