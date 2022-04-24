«Арсенал» обыграл «Ман Юнайтед» в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1
Голы: 1:0 – 3 Нуну Тавареш, 2:0 – 32, пенальти Сака, 2:1 – 34 Роналду, 3:1 – 70 Джака.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|32'
|ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Нуну Тавареш (Арсенал).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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