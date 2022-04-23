Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «В нынешнем сезоне мы не играем хорошо»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел промежуточные итоги своих 6 лет работы с командой:

«Матчи в ЛЧ сделали «Аталанту» лучше. В текущем сезоне мы не играем хорошо, но надеюсь, что сможем исправиться в последних шести матчах. Футбол сильно изменился за последние шесть лет. Нужно постоянно учиться и совершенствоваться. Сейчас очень большая конкуренция. Я давал играть футболистам академии, таким как Кальдара, Гальярдини, Петанья и Бастони. Они стали частью истории.

Когда нам говорят, что мы ничего не выиграли, я отвечаю, что мы побили все исторические рекорды «Аталанты». Мне было больно, когда я услышал, как один из наших болельщиков сказал, что он завидует «Вероне» из-за победы в чемпионате. В тот момент мои руки опустились. Каждый рекорд для нас — как трофей».

Ранее Гасперини заявил, что «Аталанте» очень нужен Руслан Малиновский.