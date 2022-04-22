Руни отказался войти в тренерский штаб тен Хага

Главном тренеру «Дерби Каунти» Уэйну Руни поступило предложение войти в тренерский штаб нового наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Но Руни это предложение отклонил – его интересует только должность главного тренера.

Напомним, ранее «Дерби Каунти» досрочно вылетел из Чемпионшипа. Клуб оштрафовали на 21 очко из-за финансовых проблем.

В тренерский штаб тен Хага в «Манчестер Юнайтед» войдет Стив Макларен. Сам Руни, если не получит предложений по работе главным тренером от других клубов, готов остаться в «Дерби».