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Руни отказался войти в тренерский штаб тен Хага

Легендарного форварда интересует только должность главного тренера

  • 22.04.2022 18:33
  • 441 просмотр
  • 1 комментарий
Руни отказался войти в тренерский штаб тен Хага
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Главном тренеру «Дерби Каунти» Уэйну Руни поступило предложение войти в тренерский штаб нового наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Но Руни это предложение отклонил – его интересует только должность главного тренера.

Напомним, ранее «Дерби Каунти» досрочно вылетел из Чемпионшипа. Клуб оштрафовали на 21 очко из-за финансовых проблем.

В тренерский штаб тен Хага в «Манчестер Юнайтед» войдет Стив Макларен. Сам Руни, если не получит предложений по работе главным тренером от других клубов, готов остаться в «Дерби».

Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    alex55, 22.04.2022 18:43
    -1
    лошара, от такого предложения не отказываются.
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